Alcaraz, que batió por la vía rápida a Flavio Cobolli, formará pareja con Marcel Granollers, mientras que Musetti, que venció, tras una batalla de más de tres horas, a Rafa Jódar, hará lo propio con Vavassori.

Los italianos ya siguieron esta misma estrategia en semifinales, y Vavassori y Musetti consiguieron el pase a la final tras ganar a República Checa.