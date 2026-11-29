El triunfo permitió a Italia revalidar el título conquistado el pasado año ante el mismo rival y encadenar su cuarta 'ensaladera' consecutiva.

España se quedó a las puertas de tomarse la revancha y ganar su séptimo título, el primero desde 2019.

Después de que la eliminatoria se fuera al tercer partido tras la derrota de Rafa Jódar contra Musetti y el triunfo de Alcaraz contra Flavio Cobolli, todo quedó abierto para el partido de dobles, en el que ambos ganadores saltaron al campo junto con sus compañeros especializados en dobles para tratar de completar la gesta.

El duelo comenzó igualado. Vavassori y Musetti solo habían competido en la Copa Davis en una ocasión, hace dos días, cuando sellaron el pase a la final de Italia tras superar a República Checa. Sus rivales solo jugaron juntos una vez más, ambas en 2024, con un balance de una victoria y una derrota.

La pugna comenzó bien para los transalpinos, que rompieron el servicio de los españoles en el tercer juego para ponerse 2-1 y en el séptimo, para colocarse 5-2. Vavassori se mostró muy efectivo, aprovechó sus saques y Musetti le acompañó llegando a bolas complicadas.

Ambos se crecieron, hicieron disfrutar a sus compatriotas y sellaron el primer set para Italia por 6-2 en treinta y cinco minutos. Frustraron mucho a 'Carlitos', que se mostró errático, y a Granollers, que no consiguió superar el muro 'azzurri'.

Los españoles trataron de buscar una reacción ante unos contrincantes que fueron claramente superiores en la primera manga. Vavassori y Musetti intentaron seguir marcando el ritmo del partido pero Alcaraz y Granollers comenzaron más sólidos el segundo set, con más química.

Al menos, hicieron valer sus servicios, aunque les costó romper el de sus rivales. Los transalpinos no frenaron pese a que Alcaraz y Granollers dieron la cara. Disputaron una segunda manga muy equilibrada, ambos sabedores de lo que estaba en juego.

Con 5-4 arriba para España, Alcaraz y Granollers gozaron de una bola de set que era crucial, pero los italianos la defendieron bien y alargaron el segundo parcial, en el que ya no perdonaron.

Los transalpinos, cuando el marcador era 5-5, rompieron el servicio de su rival, el más importante, hicieron valer el suyo y cerraron el partido en una hora y cuarenta y un minutos.

Antes, en el primer partido, Musetti doblegó a Rafa Jódar, tras una dura batalla, para poner el primer punto a favor de los italianos, y Alcaraz empató la eliminatoria al superar a Flavio Cobolli.

Italia prolongó su dominio en la Copa Davis al conquistar su cuarto título consecutivo, una hazaña inédita desde la abolición del 'Challenge Round' en 1971, es decir, el formato en el cual el campeón defensor avanzaba directamente a la serie decisiva sin jugar las rondas previas.

El conjunto transalpino, número uno del 'ranking' de naciones, confirmó su hegemonía en una competición que dominó en los últimos años, después de levantar también los trofeos de 2023, 2024 y 2025.

Con esta nueva victoria, Italia alcanzó los cinco títulos de su historia y se convirtió en la primera selección que encadena cuatro coronas desde Estados Unidos, que logró cinco consecutivas entre 1968 y 1972.

El capitán Filippo Volandri, que ya había guiado a Italia a los tres títulos anteriores, se sumó así al grupo de capitanes que conquistaron cuatro o más Copas Davis desde 1972.

Para España, la derrota supuso un nuevo revés en su intento de recuperar una corona que no levanta desde 2019.

El equipo dirigido por David Ferrer, que dejará la capitanía esta temporada, había alcanzado la final tras superar a Austria y Gran Bretaña sin ceder ningún punto en sus eliminatorias, y volvió a quedarse a las puertas del título.