Italia ganó la eliminatoria por 2-1 contra España después de que la final se resolviera en el partido de dobles, donde ni la presencia de Carlos Alcaraz supo frenar la embestida transalpina.

En el primer individual de la final, Rafa Jódar sostuvo durante mucho tiempo la esperanza española en un partido de enorme desgaste ante Lorenzo Musetti, pero terminó cediendo después de una batalla de 3 horas y un minuto.

El italiano se impuso por 6-7 (4), 6-2 y 6-1 en un encuentro muy exigente, con muchos intercambios largos y una atmósfera muy favorable al equipo anfitrión. Musetti entró mejor y logró colocarse con ventaja, llegando a mandar por 4-1.

Pero Jódar no se descompuso. Fue creciendo a medida que avanzaba el set, encontró mejores sensaciones desde el fondo de pista y logró darle la vuelta, remontando cuando parecía que la primera manga se le escapaba y con el tobillo derecho, que tuvo que ser vendado, tocado.

Musetti, héroe de esta Davis para su país, reaccionó, elevó el nivel y empezó a imponer un ritmo cada vez más incómodo para el español. Le endosó una racha de nueve parciales seguidos ganados y con el respaldo constante de la grada, el italiano fue ganando terreno y confianza y se llevó la segunda manga por 6-2.

En el tercer set, Musetti terminó de adueñarse del partido. Jódar acusó el desgaste de un encuentro larguísimo y el italiano encontró ya mucha más claridad para mandar en los puntos. El 6-1 final reflejó ese dominio del último tramo y dejó a Italia por delante en la eliminatoria.

Después llegó el turno de Carlos Alcaraz, obligado a ganar para evitar que la final se decidiera ya en el segundo punto. Y el murciano respondió con autoridad ante Flavio Cobolli, al que derrotó por 6-2 y 7-6 (4) en 1 hora y 32 minutos para igualar la final y forzar el dobles decisivo.

El murciano se mostró firme desde el principio. Fue decisivo, efectivo y muy superior en el primer set, en el que apenas dejó espacio para la sorpresa. Enmudeció al SuperTennis Arena de Bolonia y cerró esa primera manga en menos de media hora, con un 6-2 que reflejó perfectamente su dominio.

Cobolli no encontró fórmulas para contenerlo en ese arranque. Se vio superado por la intensidad, la iniciativa y la precisión de Alcaraz, que ya le había ganado anteriormente, la última vez hace una semana en las Finales ATP de Turín (Italia) y volvió a marcar diferencias con un tenis muy sólido.

El italiano se fue frustrando al no encontrar respuestas, mientras el español jugaba con mucha determinación, sabiendo que de su victoria dependía la continuidad de España en la lucha por la 'ensaladera'.

La segunda manga tuvo más resistencia por parte de Cobolli. El italiano consiguió alargar el partido y ofrecer una versión más competitiva, hasta el punto de complicar un desenlace que parecía encarrilado. Alcaraz incluso dispuso de dos bolas de partido antes del desempate.

El de El Palmar mantuvo la calma, no dejó que el partido se le enredara más de la cuenta y terminó resolviendo en el 'tie-break' por 7-6 (4).

El desenlace fue en el dobles, donde Italia acabó llevándose la final y la Copa Davis. La pareja española formada por Alcaraz y Marcel Granollers perdió ante Musetti y Andrea Vavassori por 6-2 y 7-5, un resultado con el que la selección italiana cerró la eliminatoria.

El encuentro empezó con bastante igualdad, pero la pareja italiana fue encontrando antes el ritmo. Rompió el servicio español en el tercer juego para colocarse 2-1 y volvió a hacerlo en el séptimo para abrir una ventaja de 5-2.

Vavassori se mostró muy firme con el saque y Musetti acompañó con mucha eficacia, llegando a bolas complicadas y sosteniendo el nivel en los intercambios. Con esa superioridad, Italia se llevó el primer set por 6-2 en apenas 35 minutos.

España intentó reaccionar en la segunda manga. Alcaraz y Granollers ofrecieron una versión más sólida, con más química y mejores sensaciones al servicio, y consiguieron que el partido se equilibrara mucho más. Aun así, les costó romper a sus rivales.

El momento clave llegó con 5-4 a favor de la pareja española, cuando dispusieron de una bola de set muy importante, pero Musetti y Vavassori la salvaron y evitaron que el duelo se fuera a un tercer parcial.

España intentó reaccionar en la segunda manga. Alcaraz y Granollers ofrecieron una versión más sólida, con más química y mejores sensaciones al servicio, pero Italia sostuvo la presión mejor en el tramo final y ya no dejó escapar la oportunidad.

Italia prolongó su dominio en la Copa Davis al conquistar su cuarto título consecutivo, una hazaña inédita desde la abolición del 'Challenge Round' en 1971, es decir, el formato en el cual el campeón defensor avanzaba directamente a la serie decisiva sin jugar las rondas previas.

El conjunto transalpino, número uno del 'ranking' de naciones, confirmó su hegemonía en una competición que dominó en los últimos años, después de levantar también los trofeos de 2023, 2024 y 2025.

Con esta nueva victoria, Italia alcanzó los cinco títulos de su historia y se convirtió en la primera selección que encadena cuatro coronas desde Estados Unidos, que logró cinco consecutivas entre 1968 y 1972.

El capitán Filippo Volandri, que ya había guiado a Italia a los tres títulos anteriores, se sumó así al grupo de capitanes que conquistaron cuatro o más ediciones de la Copa Davis desde 1972.

Para España, la derrota supuso un nuevo revés en su intento de recuperar una corona que no levanta desde 2019.

El equipo dirigido por David Ferrer, que dejará la capitanía esta temporada, había alcanzado la final tras superar a Austria y Gran Bretaña sin ceder ningún punto en sus eliminatorias, y volvió a quedarse a las puertas del título.