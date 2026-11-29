Por alcanzar las semifinales de la Fase Final, las selecciones de República Checa y Gran Bretaña recibieron 500.000 dólares cada una (unos 457.111 euros), mientras que las cuatro eliminadas en los cuartos de final, Canadá, Corea del Sur, Alemania y Austria, se embolsaron 350.000 dólares cada una (unos 319.978 euros).

España, como subcampeona, sumó un millón de dólares, es decir, unos 914.223 millones de euros, e Italia, como campeona, un millón y medio (unos 1,3 millones de euros).

Italia se impuso a España (2-1) en la final disputada en Bolonia, después de que Lorenzo Musetti derrotara a Rafael Jódar y Carlos Alcaraz igualara la eliminatoria al vencer a Flavio Cobolli.

En el dobles decisivo, Musetti y Andrea Vavassori superaron a Alcaraz y Marcel Granollers para dar a Italia su cuarta Copa Davis consecutiva.

La selección italiana alcanzó el título tras superar también a Corea del Sur en los cuartos de final y a República Checa en semifinales. España, por su parte, eliminó a Austria y Gran Bretaña.