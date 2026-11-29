Klaebo, de nuevo gracias a un espectacular tramo final, lideró el festival noruego en el trazado finlandés, donde ocuparon las cinco primeras plazas. Completaron el podio Emil Iversen, a 0.2 segundos, y Harald Oestberg Amundsen, a 0.5.

Tras haber sido tercero en la prueba de estilo clásico de 10 kilómetros y segundo en la de esprint estilo clásico, el auténtico rey del esquí de fondo estuvo en el grupo de cabeza hasta que decidió atacar en la subida final para llevarse la victoria.

Klaebo ha logrado a lo largo de su carrera once oros olímpicos, una plata y un bronce, así como quince oros mundialistas, dos platas y un bronce, y ha ganado la general de la Copa del Mundo en seis ocasiones.