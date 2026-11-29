El conjunto auriazul comenzó con el pie derecho su participación en el certamen continental y dejó una buena impresión con una actuación ofensiva que le permitió imponerse con autoridad ante el representante brasileño.

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Sixto Cantero, con dos anotaciones (5’ y 19’), Antonio De Farías (11’), Brendo Chagas (15’ y 32’) y Breno Rodrigues (15’ y 16’) fueron los autores de los goles del equipo paraguayo. Para el América FC marcaron Fabricio Barbosa, de penal, a los 8 minutos, y Edson Hulk, a los 32’.

El entrenador Fabricio Santos dispuso como formación inicial a Tiago Oliveira; Thanger Alves, Mathías Martínez, Breno Rodrigues y Thiago Barrios.

Con este resultado, Luqueño quedó como líder del Grupo B por diferencia de goles, luego de que en el otro partido de la jornada Guaicamacuto FC de Venezuela derrotara por 3-2 a Academia Tito Drago de Perú.

El representante paraguayo tendrá este lunes 30 un compromiso importante frente a Guaicamacuto FC, desde las 14:00, buscando consolidar su posición en la tabla y acercarse a la clasificación a los cuartos de final. Cerrará su participación en la fase de grupos el martes 1 de diciembre, también a las 14:00, frente a Academia Tito Drago.

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La fase de grupos reúne a 12 equipos distribuidos en tres zonas. Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final. Todos los encuentros se disputan en la Arena Santos, Brasil.

Síntesis

Libertadores Fútbol Playa 2026 – Grupo B – Fecha 1

Sportivo Luqueño 7–América FC (BRA) 2

Cancha: Arena Santos, Brasil. Primer árbitro: Lucas Hernández (Uruguay). Segundo árbitro: Ignacio Donato (Uruguay). Tercer árbitro: Cristian Galaz (Chile). Cuarto árbitra: Lorena Muniz (Uruguay). Cronometrador: Mario Lagos (Chile).

Sportivo Luqueño: Tiago Oliveira; Thanger Alves, Mathías Martínez, Breno Rodrigues y Thiago Barrios. Alternantes: Yoao Rolón; Antonio De Farías, Sixto Cantero, Brendo Chagas, Ramy Saghdani, Marceone Pires y Marciel Pires. D.T.: Fabricio Santos.

América: Felipe Lapada; Zé Lucas, Netinho, Edson Hulk y Fabricio Barbosa. Alternantes: Zominho, Marcao, Artur Maciel, Magnilson Brito, Elivelton, Bonigol y Breno. D.T.: Juliano do Nascimento.

Goles: 5’ y 19’ Sixto Cantero, 11’ Antonio De Farías, 15’ y 32’ Brendo Chagas, 15’ y 16’ Breno Rodrigues (SL); 8’ Fabricio Barbosa, de penal y 32’ Edson Hulk (A).

Amonestados: 28’ Mathías Martínez, 31’ Sixto Cantero y 32’ Breno Rodrigues (SL); 23’ Elivelton (A).