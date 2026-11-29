Con la victoria de Lolo Musetti sobre Rafa Jódar en tres mangas, en la primera final de la Copa Davis que se disputa en Bolonia, deja todo abierto para el segundo partido, que enfrenta a Flavio Cobolli y a Carlos Alcaraz, quien tratará de empatar la eliminatoria.

Game, set, match Musetti 👊



Huge celebrations from the Italians as they take the first point in the Davis Cup by Generali final 🎉#DavisCup pic.twitter.com/lWceMxuecm — Davis Cup (@DavisCup) November 29, 2026

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El encuentro se resolvió en tres sets a favor de Musetti, por 6-7 (4) , 6-2 y 6-1, en tres horas y un minuto, en los que el transalpino logró remontar, con el apoyo de su afición, y pasarle el testigo a Cobolli, que debe ganar para darle la corona a su país.

Italia está a una victoria de conseguir su quinta ‘ensaladera’, la cuarta consecutiva, mientras que España tratará de llevar la eliminatoria al tercer partido, que se disputaría en la modalidad de dobles.