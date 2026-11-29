"Él jugó realmente bien y yo no conseguí presionarlo lo suficiente. Por eso me sentí un poco frustrado, porque también había tenido mis oportunidades con 6-5. Después llegó esa pausa médica, que rompió un poco el ritmo del partido", dijo después del partido, en declaraciones a un grupo reducido de medios, entre ellos EFE.

"No fue fácil asimilarlo, pero, por otro lado, estoy muy contento de haber reaccionado de forma positiva y satisfecho con cómo acabó desarrollándose todo", agregó.

Musetti subrayó que fue su "mejor partido" en la Copa Davis y que su rival le llevó "al límite".

"Sin duda, el mejor partido de mi carrera en la Copa Davis, pero también uno de los mejores hasta ahora. Creo que conseguí elevar mi nivel, aunque mi rival estaba jugando realmente bien, con mucha solidez", recalcó.

"Me llevó al límite y me exigió muchísimo, pero creo que fui capaz de superarlo", dijo sobre su rival, que prefirió entrar al túnel de vestuarios y reservar para después su comparecencia con los medios de comunicación.

'Muso' agregó que fue "un apoyo increíble" tener a todo el público de su lado.

"Cuando iba 2-0 abajo en el segundo set, ya sentía que el público me estaba empujando para que reaccionara. Querían una reacción por mi parte, y eso fue lo que hice. A partir de ahí, ya no me detuve", explicó.

El italiano dio el primer punto a su país en la final ante España tras ganar a Jódar por 6-7, 6-2 y 6-1.