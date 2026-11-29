Nadal, en un mensaje en su cuenta de X, valoró la trayectoria de Marquez y los diez campeonatos obtenidos en el Mundial de motociclismo, ocho de ellos en la categoría de MotoGP.

"Qué pena que haya llegado este día, Marc. Enhorabuena por estos diez títulos, pero sobre todo por la manera en la que los has conseguido. Siempre he admirado tu capacidad de luchar y de sobreponerte a los momentos más difíciles", subraya el catorce veces campeón de Roland Garros.

Para el extenista mallorquín, ha sido "un privilegio poder disfrutar" de la carrera del piloto catalán: "Te deseo toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa. ¡Un abrazo muy fuerte, amigo!".