Los Gallos no pudieron rubricar su gran temporada con un triunfo, pero volvieron a rendir a un gran nivel y plantaron seria batalla tanto en las dos regatas para cerrar la fase de grupos, que superaron como primeros del B, como en las dos finales.

En la del GP, los Bonds Flying Roos de Australia, patroneados por Tom Slingsby, se rebelaron al dominio que habían tenido que sufrir por parte principalmente de la tripulación del barco español de Diego Botín y se impusieron por delante de Los Gallos, del Emirates británico y el DS Automobiles francés.

Después, en la gran final, dominó el Artemis sueco, último en garantizar el sábado el acceso a esta prueba, aprovechó su mejor salida para controlar la regata con solvencia, en tanto que Los Gallos, pese a iniciar en la tercera plaza, supieron remontar finalmente y superar a la embarcación australiana para colgarse la plata.