“El momento clave fue cuando jugó el Orange Bowl con 12 años”

Adolfo Daniel Vallejo clasificó a la final de dobles y avanzó a las semifinales de singles del Australia Open Júnior. El paraguayo, el único sudamericano que continúa en competencia en la categoría, quiere hacer historia en el Grand Slam, el primero de la temporada 2022. La victoria, en pareja con el estadounidense Alex Michelsen, cortó una racha de diez años presencia guaraní en la definición de un grande del tenis: la última fue Montserrat González en el Roland Garros Júnior 2012.

A horas de los partidos (primero singles y después dobles) que disputará desde las 21:00 en el Margaret Court Arena, uno de los estadios del Melbourne Park, el padre del jugador de 17 años, Gustavo Vallejo, rememoró la carrera del hijo y reveló que antes del comienzo de Abierto de Australia, el compatriota dio positivo al covid-19 y realizó cuarentena sin entrenar por una semana. “Es algo muy complicado porque Dani al llegar a Australia tuvo covid y estuvo 7 dias aislado sin poder entrenar”, comentó a ABC Cardinal.

“Desde muy chiquito tuvo resultados muy buenos, sobrepasando todo. El momento clave para Dani fue cuando le envié jugar el Orange Bowl con 12 años”, señaló Vallejo. “Empecé a averiguar y dio la casualidad que en aquel momento conversé con Ramón Delgado. Me guio y me consiguió la Academia en Estados Unidos para que vaya mientras esté en el torneo. En un torneo en el que había 400 chicos de todo el mundo, llegó a las semifinales y eso me hizo ver que su nivel era internacional”, puntualizó.

Adolfo Daniel Vallejo, número cinco del mundo en Júnior, compite en el certamen oceánico con la compañía de un entrenador australiano. Pero en el país, es dirigido por Ramón Delgado, quien fue clave en un momento de su trayectoria. “Él se había estancado un poco y luego se dio la posibilidad que le entrene Ramón Delgado y su equipo”, agregó Gustavo, quien aclaró que el hijo recibe apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes desde los 15 años. “Me gustaría que el apoyo sea mayor de igual manera”, expresó.

Gustavo Vallejo subrayó que la prioridad es el single: “Con un compañero americano con el que nunca jugó en dobles ahora está en la final, pero la prioridad es el single, la semifinal. Él ya jugó contra este rival del Orange Bowl (Bruno Kuzuhara), fue en otra superficie, fue en polvo de ladrillo. Esperemos que pueda ganar. Obviamente todo esto es una felicidad muy grande, toda la familia está muy feliz, Dani tiene dos hermanos mayores que también juegan tenis, están en Estados Unidos”, finalizó al programa A La Gran 730.