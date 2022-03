Nadal firma otra remontada heroica en Indian Wells; Osaka eliminada entre lágrimas

La jornada del sábado de Indian Wells también vio al ruso Daniil Medvedev estrenar su condición de número uno mundial con un plácido triunfo.

Nadal, en cambio, protagonizó una de sus legendarias remontadas para batir al estadounidense Sebastian Korda, de 21 años, por 6-2, 1-6 y 7-6 (7/3) y seguir vivo en el primer Masters 1000 de la temporada.

El español llegó a verse en desventaja 2-5 en el set definitivo, pero la presión se abalanzó sobre el hijo del extenista Petr Korda y Nadal pudo mantener su imbatibilidad en 2022 después de 16 partidos.

“Hoy he tenido mucha suerte de pasar, honestamente”, reconoció Nadal. “Lo acepto y tengo que hacerlo mejor porque no he jugado bien”.

Nadal mantiene un ritmo perfecto esta temporada, en la que suma tres trofeos incluido el del Abierto de Australia, donde logró levantó dos sets en contra en la final ante Medvedev.

Con esa victoria llegó a 21 títulos de Grand Slam en su palmarés, superando en esa carrera a Novak Djokovic y Roger Federer.

Medvedev ovacionado

Medvedev fue también ovacionado por el público estadounidense en su triunfo 6-3 y 6-2 ante el checo Tomas Machac, el primero desde que es número uno mundial.

Medvedev, que ha recibido algunas críticas por no condenar directamente la ofensiva militar de Moscú sobre Ucrania, compite como sus compatriotas rusos y los tenistas bielorrusos sin la bandera o cualquiera símbolo nacional de su país.

“Yo sigo las reglas. No puedo hacer otra cosa”, declaró Medvedev en la pista central de Indian Wells, donde ondea en lo más alto la bandera de Ucrania junto a la de Estados Unidos.

Osaka evoca las pitadas a las Williams

La jornada terminó con la eliminación de Naomi Osaka ante la rusa Veronika Kudermetova en un partido en el que rompió a llorar durante y después del juego tras un ataque verbal desde las gradas.

“Naomi, apestas”, se escuchó desde el público de la pista central cuando solo se habían disputado cuatro minutos de partido y perdía por tres juegos a cero.

Osaka, quien ha tenido que hacer descansos en su carrera por sus problemas de ansiedad y depresión, se acercó a protestar a la jueza y, en uno de los descansos, rompió en lágrimas en su silla.

El público trató de animar a la ex número uno mundial con gritos de apoyo después de cada punto pero Osaka, totalmente desconcentrada, entregó el primer set por 6-0. En el segundo ofreció batalla hasta que Kudermetova quebró su servicio en el séptimo juego, encarrilando su triunfo.

Tras el juego, Osaka pidió la palabra y explicó por qué se bloqueó mentalmente.

“He visto un video de Venus y Serena (Williams) siendo abucheadas aquí. Si nunca lo han visto, deberían hacerlo”, explicó Osaka sin poder apenas hablar por las lágrimas. “No sé por qué, pero se me metió en la cabeza y se repitió mucho”.

En 2001, cuando Serena Williams ganó la final de Indian Wells contra Kim Clijsters, su hermana Venus y su padre Richard fueron abucheados cuando se sentaron en las gradas.

El acoso siguió después de que Serena ganara y fuera a abrazar a pie de pista a Venus y Richard Williams, quien dijo que fue objeto de insultos racistas.

Durante 14 años las dos campeonas se negaron a volver a jugar en este torneo.

Resultados del sábado en el torneo de Indian Wells:

Hombres

Segunda ronda

Daniil Medvedev (RUS/N.1) derrotó a Tomáš Machac (CZE) 6-3, 6-2

Gael Monfils (FRA/N.26) a Filip Krajinovic (SRB) 6-3, 6-4

Carlos Alcaraz (ESP/N.19) a Mackenzie McDonald (USA) 6-3, 6-3

Roberto Bautista (ESP/N.15) a Jeffrey Wolf (USA) 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/5)

Cameron Norrie (GBR/N.12) a Pedro Martínez (ESP) 6-3, 6-3

Nikoloz Basilashvili (GEO/N.18) a Fabio Fognini (ITA) no se presentó

Jenson Brooksby (USA) a Karen Khachanov (RUS/N.25) 6-0, 6-3

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.5) a Jack Sock (USA) 7-6 (7/5), 3-6, 7-6 (7/5)

Rafael Nadal (ESP/N.4) a Sebastian Korda (USA) 6-2, 1-6, 7-6 (7/3)

Daniel Evans (GBR/N.27) a Federico Coria (ARG) 6-2, 6-0

Reilly Opelka (USA/N.17) a Lorenzo Musetti (ITA) 6-1, 6-4

Denis Shapovalov (CAN/N.13) a Alejandro Davidovich (ESP) 4-6, 6-4, 6-2

Jannik Sinner (ITA/N.10) a Laslo Djere (SRB) 6-3, 6-3

Benjamin Bonzi (FRA) a Lorenzo Sonego (ITA/N.21) 6-3, 6-4

Nick Kyrgios (AUS) a Federico Delbonis (ARG/N.32) 6-2, 6-2

Casper Ruud (NOR/N.8) a Christopher Eubanks (USA) 7-6 (7/5), 6-2

Mujeres

Segunda ronda

Paula Badosa (ESP/N.5) derrotó a Tereza Martincova (CZE) 6-2, 7-6 (7/4)

Sara Sorribes (ESP/N.32) a Kaja Juvan (SLO) 3-6, 7-5, 6-3

Leylah Fernandez (CAN/N.18) a Amanda Anisimova (USA) 2-6, 7-6 (7/0), 0-0 y abandono

Shelby Rogers (USA) a Jelena Ostapenko (LAT/N.10) 7-5, 7-6 (9/7)

Marie Bouzková (CZE) a Jessica Pegula (USA/N.14) 5-7, 6-2, 6-0

Veronika Kudermetova (RUS/N.21) a Naomi Osaka (JPN) 6-0, 6-4

Markéta Vondroušová (CZE/N.30) a Magdalena Frech (POL) 6-1, 6-3

Anett Kontaveit (EST/N.4) a Kristína Kucová (SVK) 6-4, 6-1

Maria Sakkari (GRE/N.6) a Katerina Siniaková (CZE) 6-3, 7-5

Petra Kvitova (CZE/N.27) a Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-7 (4/7), 6-4, 6-4

Elise Mertens (BEL/N.20) a Marta Kostyuk (UKR) 6-2, 6-1

Daria Gavrilova (AUS) a Ons Jabeur (TUN/N.9) 7-5, 6-7 (0/7), 6-4

Victoria Azarenka (BLR/N.13) a Astra Sharma (AUS) 6-3, 7-5

Elena Rybakina (KAZ/N.17) a Alison Van Uytvanck (BEL) 6-1, 7-5

Viktorija Golubic (SUI/N.31) a Yulia Putintseva (KAZ) 6-3, 2-6, 6-4

Jasmine Paolini (ITA) a Aryna Sabalenka (BLR/N.2) 2-6, 6-3, 6-3