Djokovic arranca con victoria en Madrid

El serbio, tres veces ganador en Madrid, se anotó en 1 hora y 27 minutos su 18ª victoria sobre el francés, número 21 del mundo, que nunca ha ganado al balcánico.

“Diría que ha sido mi mejor partido del año. Me sentí muy bien en la cancha”, dijo Djokovic tras el encuentro.

“He tenido un gran rendimiento. Estoy muy contento, sabiendo que hasta ahora no he jugado mi mejor tenis en los pocos torneos que he disputado este año y aún sigo buscando mi ritmo”, añadió.

Djokovic demostró que sigue subiendo de nivel tras una primera parte de la temporada para olvidar con su expulsión de Australia o la imposibilidad de gira americana por su negativa a vacunarse contra el Covid.

El serbio fue de menos a más en un encuentro, detenido durante una media hora mientras se cerraba el techo retráctil de la Caja Mágica ante la lluvia que empezó a caer sobre Madrid.

Con 2-2 en el marcador, ‘Nole’ levantó tres bolas de break en el quinto juego para ponerse 3-2. El número uno del mundo rompió en el siguiente juego el servicio de su rival para aumentar su ventaja y marcharse directo hacia la victoria en el primer set.

Djokovic acelera

En el segundo set, Djokovic apretó desde el principio ante un Monfils al que pareció poderle la presión en momentos clave del encuentro.

El serbio rompió el servicio de su rival con un juego en blanco para ponerse 2-1 y confirmar su ventaja con su saque.

Monfils empezó a venirse abajo y una nueva rotura de Djokovic en el séptimo juego fue prácticamente la sentencia para el francés.

Djokovic, que con esta victoria se aseguró seguir en la punta del ránking mundial, se medirá en tercera ronda al ganador del encuentro entre el británico Andy Murray y el canadiense Denis Shapovalov.

El serbio es una de las grandes atracciones del día en el torneo madrileño a la espera de que haga su estreno este martes el joven español Carlos Alcaraz frente al georgiano Nikoloz Basilashvili.

El miércoles entrará en liza Rafa Nadal, que se medirá con el serbio Miomir Kecmanovic, que este martes se impuso al kazajo Alexander Bublik 6-4, 7-5.

El español, que regresa de una lesión en las costillas, no ha vuelto a jugar un partido desde que perdió la final de Indian Wells.

El ruso Andrey Rublev, ganador del torneo de Belgrado frente a Djokovic este año, avanzó a tercera ronda tras imponerse al británico Jack Draper por 2-6, 6-4, 7-5, en un partido en el que el número 121 del mundo desquició, por momentos, a su rival.

Rublev tuvo que remontar la pérdida del primer set para llevarse el encuentro apoyado en su saque y los errores del rival en la última manga.

Sorribes en cuartos

El español Roberto Bautista avanzó a segunda ronda tras imponerse al estadounidense Jenson Brooksby, por 6-0, 6-2, mientras que su compatriota Albert Ramos no pudo con Marin Cilic.

El croata se impuso 6-3, 3-6, 6-4, para meterse en segunda ronda, donde se medirá al alemán Alexander Zverev.

El chileno Cristian Garín también pasó de ronda tras imponerse con autoridad 6-0, 6-1 al estadounidense Frances Tiafoe.

Garín, número 39 del mundo, se enfrentará en la siguiente ronda al canadiense Felix Auger-Aliassime, octavo cabeza de serie del torneo.

En el cuadro femenino, la española Sara Sorribes se impuso este martes a la rusa Darya Kasatkina 6-4, 1-6, 6-3 para meterse en cuartos de final del Torneo de Madrid, donde se medirá a la estadounidense Jessica Pegula.

“Ha sido uno de los partidos más duros tácticamente con una jugadora con un tenis muy parecido”, dijo Sorribes tras su victoria.

Sorribes se medirá en cuartos a la estadounidense Jessica Pegula, que se impuso este martes a la canadiense Bianca Andreescu 7-5, 6-1.