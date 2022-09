El tenis femenino ensalza la figura de Roger Federer

La estadounidense Jean King, poseedora de doce títulos individuales del Grand Slam y dieciséis en dobles, destacó que “Roger Federer es un campeón de campeones”.

“Tiene el juego más completo de su generación y cautivó los corazones de los fanáticos de los deportes de todo el mundo con una asombrosa rapidez en la cancha y una poderosa mente tenística. Ha tenido una carrera histórica con recuerdos que perdurarán. Te deseamos lo mejor mientras continúas tu viaje”, añadió.

Chris Evert y Martina Navratilova, que mantuvieron un bonito duelo durante años por la hegemonía del tenis femenino, subrayaron el legado que deja Federer, que consiguió veinte títulos del Grand Slam.

“Fue un ejemplo, el símbolo de un campeón. Clase, Gracia, humildad, querido por todos. Dominaba elegantemente el deporte como ningún otro. Buena suerte para ti, no te vayas demasiado lejos”, apuntó Evert en las redes sociales.

Martina Navratilova, por su parte, indicó: “Que mensaje tan sentido, lleno de amor, vida, esperanza, pasión y gratitud. Así es exactamente como Roger jugó el juego que tanto amamos. Gracias, gracias, gracias por toda la magia!!”.

La actual número uno del tenis femenino, la polaca Iga Swiatek, se mostró agradecida por la herencia recibida del suizo: “Solo quiero darte las gracias por todo lo que has hecho y todo lo que eres en nuestro deporte. Ha sido un privilegio ser testigo de tu carrera. Te deseo lo mejor”.

También la checa Petra Kvitova. “Roger, siempre has sido una gran inspiración para mí. Tu elegancia, tu gracia, tu hermoso juego. Siempre te he tenido en la más alta consideración y quiero felicitarte por una carrera increíble. ¡El tenis no será lo mismo sin ti! gracias”, destacó.

La española Garbiñe Muguruza, que llegó a ser número uno del tenis femenino, no pasó por alto el adiós de Federer. La caraqueña, en sus redes sociales, escribió, con mayúsculas y entre exclamaciones, el nombre de Roger acompañado de un corazón y de una cara con una lágrima encima de una foto de ambos en un partido de exhibición.

La suiza Belinda Bencic reconoció a Federer como una inspiración en su carrera. “El mayor ídolo e inspiración para mí y tantos otros, para siempre. Gracias por todo”, concluyó.