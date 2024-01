Djokovic y Sinner a un paso de citarse en el Abierto de Australia

Lo mismo ocurre en el cuadro femenino con la bielorrusa Aryna Sabalenka, N.2 del mundo y vigente campeona de la prueba, y la estadounidense Coco Gauff (N.4), las dos últimas supervivientes del Top 10.

Implacable ante Mannarino

En el camino hacia su vigésimo quinto título de Grand Slam y el undécimo en Australia, Djokovic parece ir de menos a más como es habitual en el serbio y este domingo aplastó al francés Adrian Mannarino, que a sus 35 años está por primera vez en su carrera en el Top 20.

La paliza estuvo cerca de ser histórica, después de que Djokovic ganase los dos primeros sets por 6-0. “Difícil no pensar”, admitió el serbio tras el partido sobre haber cerrado el partido con un triple ‘rosco’.

“Había tanta tensión en el tercer set, que casi me pareció bien conceder un juego. Así se dejaba de pensar en ello y podía volver a concentrarme en lo que tenía que hacer para cerrar el partido”, añadió en conferencia de prensa.

El número uno del mundo está en los octavos de final de un Grand Slam por 58ª vez, igualando el récord de Roger Federer.

“Ganar Grand Slams, romper récords y estar en la cima del deporte es algo que siempre es un objetivo, sin duda”, confesó un Djokovic que se definió como un “competidor feroz”.

“Siempre busco mi mejor rendimiento. Me esfuerzo cada día en que ocurra y cuando no pasa, me frustro. La llama sigue ardiendo. Creo que es lo que me ha permitido estar donde estoy, lograr las cosas que he logrado”, añadió.

Lleva 32 partidos consecutivos ganados en el Abierto de Australia, sin conocer la derrota desde que perdió contra el surcoreano Chung Hyeon en 2018.

Por un puesto en semifinales, Djokovic, que no compitió en Australia en 2022 por no estar vacunado contra el coronavirus, se medirá al estadonuidense Taylor Fritz, duodécimo sembrado, que ganó por 7-6 (7/3), 5-7, 6-3 y 6-3 al griego Stefanos Tsitsipas, séptimo cabeza de serie y finalista el año anterior.

12 sets ganados, cero perdidos

Fritz será el último obstáculo antes de que Djokovic pueda medirse al italiano Jannik Sinner (N.4), en lo que para muchos sería la final anticipada entre los dos mejores tenistas de los últimos meses.

Sinner derrotó con solvencia al ruso Karen Khachanov (N.15), por 6-4, 7-5 y 6-3, y se planta en cuartos sin haber concedido un solo set y jugando dos horas y media como máximo por encuentro.

Sinner, 22 años, ha igualado ya su mejor resultado en Australia (2022), mientras que su límite en un torneo del Grand Slam son las semifinales en Wimbledon el año pasado.

Su próximo rival será el vencedor del duelo que disputan este domingo el también ruso Andrey Rublev (N.5) y el australiano Álex de Miñaur (N.10).

Sinner fue el único tenista en ganar a Djokovic desde Wimbledon al final de temporada y lo hizo incluso en dos ocasiones: en la primera fase del Masters ATP (aunque luego perdió la final contra el serbio) y en Copa Davis.

Sabalenka “más fuerte” que en 2023

“Me siento más fuerte que el año pasado”, reconoció Sabalenka tras destrozar este domingo a la estadounidense Amanda Anisimova, a la que derrotó por 6-3 y 6-2 en apenas 70 minutos.

Los resultados dan la razón por ahora a la joven de 25 años: los tres primeros partidos los cerró en menos de tres horas de tiempo acumulado en pista y en la ronda anterior endosó un doble 6-0 a la ucraniana Lesia Tsurenko (N.33).

Sabalenka, que sigue en disposición de convertirse en la primera tenista en retener su título en Australia desde que lo lograse su compatriota Victoria Azarenka en 2012 y 2013, se medirá en cuartos a la checa Barbora Krejcikova, que puso fin al sueño de la adolescente rusa Mirra Andreeva (16 años), a la que derrotó por 4-6, 6-3 y 6-2.

La otra representante del Top 10 femenino en liza en Melbourne, Coco Gauff (N.4) también superó con facilidad a la polaca Magdalena Frech (69) por 6-1 y 6-2 y a la última ganadora del US Open solo le separa la ucraniana Marta Kostyuk (N.35) de sus primera semifinales en Melbourne.