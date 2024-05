La sonrisa de Alcaraz, la serenidad de Sinner y el enfado de Rublev, cara y cruz en Roland Garros

Semifinalista en 2023, ‘Carlitos’ logra pasar a la segunda semana del Grand Slam parisino por tercera vez en su carrera, luego de un espectáculo de 2 horas y 39 minutos contra el estadounidense Sebastian Korda (N.28) por 6-4, 7-6 (7/5) y 6-3.

El partido dejó puntos con varias alternativas, un intenso segundo set y una batalla digna de la sesión nocturna de la pista Philippe Chatrier.

A ese mismo terreno había saltado horas antes Sinner para medirse al ruso Pavel Kotov (N.56), un partido resuelto en menos de dos horas y media por 6-4, 6-4, 6-4.

Esta es la cuarta vez que el italiano alcanza la segunda semana del Grand Slam parisino, a la que llega sin haber concedido ningún set. El viernes salvó la única bola de ‘break’ que tuvo en contra y derribó la defensa de Kotov, quien salvó hasta 10 de 13 bolas de ‘break’ a lo largo del partido.

Rublev, “decepcionado” por su comportamiento

A mediodía y en la pista Suzanne Lenglen, Rublev dejó escapar una bola de set contra Matteo Arnaldi (N.35) durante el ‘tie-break’ de la primera manga. El italiano no dejó escapar la oportunidad de castigar el error del ruso y, por detrás en el marcador, el reciente vencedor del Masters 1000 de Madrid comenzó a perder los nervios, hasta caer eliminado por 7-6 (8-6), 6-2 y 6-4.

Aspavientos, lanzamientos de raqueta y un sinfín de gestos de enfado y frustración fueron sacando más y más a Rublev del partido, mientras Arnaldi se mantenía sólido en su juego.

“Estoy profundamente decepcionado conmigo mismo, con cómo me he comportado y con cómo he jugado”, lamentó en rueda de prensa Rublev, que se despide de Roland Garros por segundo año consecutivo en tercera ronda.

Arnaldi, en octavos de final, iguala su mejor resultado en un Grand Slam, luego de alcanzar esa misma fase en el US Open 2023. Su rival será el griego Stefanos Tsitsipas (N.9), que superó la tercera ronda en apenas hora y media de partido contra el chino Zhizhen Zhang (N.44).

Otros tres partidos de tercera ronda del cuadro masculino que empezaron a disputarse el viernes tuvieron que ser aplazados al sábado por la lluvia que volvió a caer sobre París. Uno de ellos enfrenta al canadiense Felix Auger-Aliassiame (N.21) y al estadounidense Ben Shelton (N.15), y será el que determine el rival de Alcaraz en octavos.

Cumpleaños feliz para Swiatek

También cumplió en el cuadro femenino Iga Swiatek en el día de su 23º cumpleaños, en octavos tras deshacerse de la checa Marie Bouzkova (N.42) por 6-4, 6-2.

“Estoy feliz por haber ganado, de alguna manera me he dado un regalo”, valoró la polaca en rueda de prensa. Su rival por un hueco en cuartos será la rusa Anastasia Potapova (N.41).

Por su parte la tunecina Ons Jabeur (N.9) apeó a la canadiense Leylah Fernandez por 6-4, 7-6 (7/5) y se enfrentará en la siguiente ronda a la danesa Clara Tauson (N.72).

Mientras la lluvia y el cielo encapotado se ciernen sobre París, los representantes italianos en Roland Garros cantan ‘O sole mio’.

El guion de la jornada quiso que en el cuadro femenino se diera también un duelo entre una tenista italiana y una rusa... de nuevo con victoria para el país mediterráneo. Elisabetta Cocciaretto (N.51) superó la tercera ronda tras eliminar a la rusa Liudmila Samsonova (N.17) por 7-6 (7/4), 6-2.

La italiana se estrenará en octavos de final de un Grand Slam contra la estadounidense Coco Gauff (N.3), finalista de Roland Garros en 2022, que se deshizo 6-2, 6-4 de la ucraniana Dayana Yastremska (N.32).