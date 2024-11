Un irreconocible Alcaraz pierde ante Ruud en su estreno en el Masters ATP

Ruud, más cómodo en la tierra batida que en una pista rápida ‘indoor’ como la que se utiliza en el Masters, firmó su primer triunfo ante Alcaraz en su quinto enfrentamiento.

“Esta parte de la temporada no suele ser buena para mí, pero con suerte he guardado algunas victorias para esta semana y he empezado bien”, señaló Ruud, finalista en el Masters en 2022, que venía de perder siete de sus últimos ocho partidos antes de jugar en Turín.

“Intenté dar lo mejor de mí mismo desde el primer hasta el último punto. Es un jugador fantástico, estoy contento de por fin haberlo batido”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Alcaraz, ganador de Roland Garros y de Wimbledon este año, estuvo muy lejos de su mejor versión, sin magia ni consistencia, cometiendo 34 errores no forzados que allanaron el camino para Ruud.

Tras ceder el primer set en 35 minutos, el español parecía reaccionar en la segunda manga, con un 5-2 favorable y saque para ganar, pero con un nuevo bache y cinco juegos perdidos de manera consecutiva entregó el partido.

Hace un año Alcaraz arrancó en el Masters con una derrota ante el alemán Alexander Zverev pero luego se repuso y alcanzó las semifinales.

El segundo partido del grupo ‘John Newcombe’ enfrentará este lunes a Zverev (2º), reciente vencedor del Masters 1000 de París, contra el ruso Andrey Rublev (9º).