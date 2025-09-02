Rosalía anima a Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos

Nueva York, 2 sep (EFE).- La cantante española Rosalía acudió este martes al Abierto de Tenis de Estados Unidos, en Nueva York, donde se le vio animando a su compatriota Carlos Alcaraz en su partido de los cuartos de final contra el checo Jiri Lehecka.