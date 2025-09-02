Rosalía anima a Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos

Las cámaras del estadio Arthur Ashe enfocaron a las gradas y captaron a la autora de 'Motomami', quien saludó con gesto afable, plenamente reconocible pese a llevar un conjunto discreto con un suéter de cuello alto, el cabello recogido y gafas de sol.
La voz de Rosalía, merecedora de premios como el Grammy, era hoy una más en el atronador rugido de los fanáticos de Alcaraz, que se giró hacia el público señalando su oreja, entre raquetazo y raquetazo, para contribuir al espectáculo deportivo.
El tenista español, número dos del mundo, es la estrella de la jornada junto al serbio Novak Djokoviv, que juega esta noche su correspondiente eliminatoria contra el estadounidense Taylor Fritz en un partido que también promete atraer rostros conocidos.