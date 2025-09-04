El ganador del Djokovic-Alcaraz fue campeón en 7 de 8 duelos

El español busca equilibrar los cinco triunfos del serbio en sus nueve enfrentamientos oficiales. El joven tenista murciano, de 22 años, y el veterano serbio, de 38, se enfrentarán por novena vez en competición -exhibiciones al margen-, y, de los ocho precedentes, el de Belgrado se llevó cinco por los tres que venció el de El Palmar.

Cuatro de esos choques pusieron en juego el título con dos finales ganadas por el español (Wimbledon 2023 por 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4 y 2024 por 6-2, 6-2 y 7-6 (4)) y otras dos que se llevó Djokovic (Cincinnati 2023 por 7-5, 6-7 (7) y 6-7 (4) y Juegos Olímpicos de París 2024 por 7-6 (3) y 7-6 (2)).

Carlos también superó a Novak en semifinales del Masters 1.000 de Madrid 2022 (6-7 (5), 7-5 y 7-6 (5)) para luego conquistar el título venciendo en la final al alemán Alexander Zverev por 6-3 y 6-1.

Por su parte, Djokovic se impuso a Alcaraz en otras dos semifinales, la de Roland Garros 2023 por 3-6, 7-5, 1-6 y 1-6 con el murciano acalambrado desde el inicio del tercer set, y la de las Nitto ATP Finals 2023 por 3-6 y 2-6. Esos torneos los conquistaría en sendas finales frente al noruego Casper Ruud por 7-6 (1), 6-3 y 7-5 en París y el italiano Jannik Sinner en Turín (6-3 y 6-3).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sólo se rompió esa dinámica en el Abierto de Australia de este año, la última confrontación entre ambos. Se cruzaron en cuartos de final en Melbourne y salió triunfador Nole remontando (6-4, 4-6, 3-6 y 4-6) a pesar de arrastrar problemas físicos. De hecho, en semifinales cayó frente a Zverev retirándose después de perder el primer set por 6-7 (5).

Sinner, quien disputará la otra semifinal de este Abierto de Estados Unidos contra el canadiense Felix Auger Aliassime, acabaría levantando el trofeo oceánico con un marcador de 6-3, 7-6 (4) y 6-3.