Alcaraz aventaja en 760 puntos a Sinner en la clasificación de la ATP

El tenista de Bolzano ha estado al frente de la clasificación mundial durante 65 semanas. El de Murcia no ostentaba el número uno desde hacía dos años.

El español suma 11.540 puntos por los 10.780 del transalpino, 5.930 del tercero, el alemán Alexander Zverev; 4.830 del serbio Novak Djokovic, derrotado por el murciano en las semifinales de Nueva York; y 4.675 del estadounidense Taylor Fritz, que pierde una plaza y es quinto.

El título en el cuarto Grand Slam de la temporada le ha proporcionado a Alcaraz 1.950 puntos.

Tras Fritz se sitúan su compatriota Ben Shelton, sexto con 4.280, y el británico Jack Draper, séptimo con 3.690 puntos.

El rival de Sinner en las semifinales del Abierto de los Estados Unidos, el canadiense Felix Auger-Aliassime, avanza hasta la decimotercera plaza de la clasificación con 2.755, tras haber sumado 790 puntos en las pistas de Flushing Meadows.

Otra de las víctimas de Sinner en los Estados Unidos, su compatriota Lorenzo Musseti, al que derrotó en los cuartos de final, sale, sin embargo, reforzado y asciende hasta el noveno puesto, con 3.505.

El segundo español en la tabla es Alejandro Davidovich, vigésimo con 2.225 puntos, una posición por delante del argentino Francisco Cerundolo, con 2.135. Ambos pierden dos posiciones tras el cuarto Grand Slam de 2025.

Jaume Munar llegó hasta los octavos de final en Flushing Meadows, por primera vez en un torneo de esta categoría y, a pesar de caer frente a Musseti, avanza hasta la trigésima séptima plaza, con 1.253.