Djokovic suma su victoria número 40 en Shanghái frente a Cilic

En su undécima presencia en el torneo, el actual número 5 de la ATP empleó una hora y 55 minutos para pasar de ronda y su próximo rival en dieciseisavos será el alemán Yannick Hanfmann, que necesitó tres sets para eliminar al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6 (11-9), 2-6 y 6-1.

Este sábado, Sinner se estrenará contra el alemán Daniel Altmaier y también lo harán el alemán Alexander Zverev contra el francés Valentin Royer, el ruso Daniil Medvedev frente al checo Dalibor Srvcina y el griego Stefanos Tsitsipas ante el portugués Nuno Borges.

En la jornada de este viernes y en el último encuentro del día el estadounidense Taylor Fritz, quinto cabeza de serie, tuvo que emplearse a fondo para deshacerse del húngaro Fabian Marozsan, que se apuntó el primer set por 6-2 y perdió en el tiebreak los dos siguientes 7-4 y 7-1 en un partido que se prolongó más de dos horas y cuarto.

El argentino Francisco Cerúndolo pasó a la siguiente fase tras superar al francés Adrián Mannarino por 7-6 (3) y 7-6 (4), y su compatriota Sebastián Báez se despidió de Shanghái al caer frente al danés Holger Rune, que se impuso 7-5 y 6-4.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cerúndolo tendrá que enfrentarse al belga Ze Bergs, clasificado tras vencer al noruego Casper Ruud, que se retiró cuando el partido iba 3-6, 7-5 y 4-1.

El español Jaime Munar también continúa adelante tras superar al italiano Flavio Cobolli por 7-5 y 6-1. Espera ahora rival para dieciseisavos, que saldrá del enfrentamiento entre el ruso Andrey Rublev y el japonés Yoshihito Nishioka este sábado EFE