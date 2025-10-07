Vacherot hace historia y alarga su semana de ensueño en Shanghái

El primer jugador de Mónaco en alcanzar los cuartos de final de un torneo ATP en la historia, Valentin Vacherot, de 26 años, jugará contra el danés Holger Rune, que previamente se impuso al francés Giovani Mpetshi Perricard por 6-4, 6-7 (7) y 6-3.

Vacherot añadió su triunfo ante Griekspoor a los éxitos logrados antes contra el kazajo Alexander Bublik, #17 del mundo, en segunda ronda y el checo Tomas Machac en la tercera.

Valentin acabó con las expectativas de Griekspoor, que fue el verdugo del italiano y vigente campeón Jannik Sinner.

El neerlandés fue incapaz de evitar la reacción entusiasta de Vacherot, que cerró su histórico triunfo en dos horas y 25 minutos. EFE