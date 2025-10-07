Tenis

Vacherot hace historia y alarga su semana de ensueño en Shanghái

El monegasco Valentin Vacherot, 204 del ránking ATP y procedente de la fase previa, alargó su semana de ensueño, la mejor de su carrera, al eliminar al neerlandés Tallon Griekspoor por 4-6, 7-6 (1) y 6-4 y situarse por primera vez en unos cuartos de final de un torneo Masters 1000, en Shanghái.

Por ABC Color
07 de octubre de 2025 - 16:51
El monegasco Valentin Vacherot, la gran revelación del Masters 1000 de Shanghái.
El primer jugador de Mónaco en alcanzar los cuartos de final de un torneo ATP en la historia, Valentin Vacherot, de 26 años, jugará contra el danés Holger Rune, que previamente se impuso al francés Giovani Mpetshi Perricard por 6-4, 6-7 (7) y 6-3.

Vacherot añadió su triunfo ante Griekspoor a los éxitos logrados antes contra el kazajo Alexander Bublik, #17 del mundo, en segunda ronda y el checo Tomas Machac en la tercera.

Valentin acabó con las expectativas de Griekspoor, que fue el verdugo del italiano y vigente campeón Jannik Sinner.

El neerlandés fue incapaz de evitar la reacción entusiasta de Vacherot, que cerró su histórico triunfo en dos horas y 25 minutos. EFE

