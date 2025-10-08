Rinderknech y su primo Vacherot, ambos en cuartos en Shanghái

“Te estoy siguiendo, Val”, escribió en el objetivo de la cámara, como es tradición, Arthur Rinderknech, tras ganar a Lehecka, conocedor de que comparte tramo con su primo, ambos en los cuartos de final del torneo.

El francés vive uno de sus mejores momentos como jugador. Está a un paso de entrar entre los 40 mejores del mundo por primera vez.

Tardó hora y media en batir al checo, al que se había impuesto meses atrás, en el 2024, en el torneo de Marsella y con el que ha perdido solo una vez, en Indian Wells del 2023.

Rinderknech y su primo Valentin Vacherot son las sensaciones de la competición. El galo superó a Zverev y ahora a Lehecka, dos de los mejores del circuito. En cuartos se medirá al ganador del partido entre el canadiense Félix Auger Aliassime y el italiano Lorenzo Musetti.

Pero más sorprendente aún es el transitar de Vacherot, erigido ya en el primer jugador monegasco en alcanzar los cuartos de final de un torneo Masters 1000.

Procedente de la fase previa, situado en el puesto 204 de la clasificación ATP, el jugador de Mónaco remontó al neerlandés Tallon Griekspoor, quien había eliminado al vigente campeón, el italiano Jannik Sinner.

El jueves se enfrentará al danés Holger Rune, décimo favorito. Rinderknech y Vacherot, por distintos lados del cuadro, solo se medirían en una hipotética final. EFE