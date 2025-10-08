Sabalenka, Pegula y Paolini sufren para seguir en Wuhan

En su torneo de regreso al circuito tras su triunfo en el US Open a comienzos de setiembre, Sabalenka tuvo que emplearse a fondo para derrotar a la eslovaca Rebecca Sramkova (#68) por 4-6, 6-3 y 6-1.

Lea más: Félix aprovecha hundimiento de Lolo Musetti

“Ella jugó de manera increíble, sobre todo en el primer set. No podía hacer mucho contra ella. Pero en el segundo set encontré mi juego” , admitió la bielorrusa. “Sabía que tras la pausa (después de Nueva York) no sería fácil reencontrar el ritmo”.

La #1 del ránking, que ya ganó en tres ocasiones este torneo (2018, 2019 y 2024) se mantiene así invicta en Wuhan, con un impresionante récord de 18-0, antes de enfrentarse en octavos a la rusa Liudmila Samsonova (#20).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En duras condiciones meteorológicas por el calor y la humedad, otras cabezas de serie también sufrieron: la estadounidense Jessica Pegula (#6) necesitó tres sets para superar a su compatriota Hailey Baptiste, por 6-4, 4-6 y 7-6 (8/6), mientras que la italiana Paolini (#8) tuvo que remontar ante la desconocida china Yue Yuan (#109) para imponerse por 3-6, 6-4 y 6-3.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Todo lo contrario que Gauff (#3) , que pasó por encima de la japonesa Moyuka Uchijima (#91) , a la que sólo dejó hacer un juego en 52 minutos de partido (6-1 y 6-0).

Resultados de la segunda ronda

Aryna Sabalenka (BLR) derrotó a Rebecca Sramkova (SVK) 4-6, 6-3, 6-1.

Liudmila Samsonova (RUS) a Sofia Kenin (USA) 3-6, 6-3, 6-1.

Linda Noskova (CZE) a Naomi Osaka (JPN) 7-6 (7/2) , 6-3.

Elena Rybakina (KAZ) a Jaqueline Cristian (RUM) 6-4, 6-3.

Iva Jovic (USA) a Jessica Bouzas (ESP) 6-4, 6-4.

Katerina Siniakova (CZE) a Maya Joint (AUS) 6-3, 6-1.

Ekaterina Alexandrova (RUS) a Ann Li (USA) 7-6 (7/5), 6-2.

Jessica Pegula (USA) a Hailey Baptiste (USA) 6-4, 4-6, 7-6 (8/6).

Magdalena Frech (POL) a Karolina Muchova (CZE) 7-6 (7/1), 4-1 y abandono.

Zhang Shuai (CHN) a Sorana Cirstea (RUM) 6-4, 3-6, 6-4.

Cori Gauff (USA) a Moyuka Uchijima (JPN) 6-1, 6-0.

Jasmine Paolini (ITA) a Yuan Yue (CHN) 3-6, 6-4, 6-3.

Clara Tauson (DEN) a Antonia Ruzic (CRO) 6-4, 6-0.

Belinda Bencic (SUI) a Elise Mertens (BEL), no se presentó. AFP