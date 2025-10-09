Tenistas de 13 países disputarán el Challenger de Ecuador

“Hasta el momento son 23 los jugadores confirmados al cuadro principal singles y provienen de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, México, Estados Unidos, República Checa, Dinamarca, Países Bajos, Líbano, Kazajistán y Ecuador” , señala un comunicado de la organización.

El director del evento, Andrés Gómez, ganador del Roland Garros de 1990, destacó su entusiasmo previo al torneo “como si fuera la primera vez”, pues “no ha sido fácil mantenerse tanto tiempo y la intención será ofrecer un tenis de alto nivel” .

En el comunicado se resalta a los argentinos Mariano Navone, #86 del mundo, y Juan Manuel Cerúndolo, en el puesto 87, quienes “son por ahora los dos Top 100 anotados, por lo que serían los principales cabezas de serie”.

También son favoritos -según la organización- Elmer Moller (122), de Dinamarca; Tristan Boyer (124) , de Estados Unidos; Cristian Garín (125) , de Chile; Hugo Dellien (129), de Bolivia; Román Burruchaga (130) , de Argentina, y Tomás Barrios (137), de Chile.

En la edición XXI estarán en acción dos excampeones: el brasileño Thiago Seyboth Wild, ganador de 2019, y el argentino Federico Gómez, campeón en 2024. A los 23 integrantes del cuadro principal se unirán seis jugadores de la fase de clasificación (qualy) , un invitado más (wild cards) y dos exenciones o pases directos especiales si los hubiere, con lo que se completará el cuadro de 32 tenistas. EFE