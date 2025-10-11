Pegula despide a Sabalenka y jugará la final con Gauff

En un dramático partido, Jessica Pegula se impuso en tres sets por 2-6, 6-4 y 7-6 (7/2). En su torneo de regreso al circuito tras su triunfo en el US Open a comienzos de setiembre, Aryna Sabalenka no ha podido reeditar el título en Wuhan que ya ganó en sus anteriores participaciones (2018, 2019 y 2024).

Lea más: Título de Shanghái se define entre primos

De hecho, el de este sábado es el primer partido que pierde Sabalenka en este torneo que se disputa en Wuhan, en el centro de China.

Pegula, que comenzó el partido perdiendo el primer set sin haber ganado una sola vez su servicio, estuvo a un juego de la derrota, pero con 2-5 en tercer set reaccionó y dispuso de dos bolas para ganar el partido con 6-5 a favor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desaprovechadas estas ocasiones, el triunfo se decidió en el tie break, donde la originaria de Buffalo no dio opción a la bielorrusa (7/2).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gracias a esta victoria, la tercera en once duelos contra Sabalenka, la norteamericana de 31 años se jugará el título contra su joven compatriota Gauff (21 años). La #3 del mundo se impuso en la primera semifinal a la italiana Jasmine Paolini (#8) por un claro 6-4 y 6-3.

Gauff tratará el domingo de ganar su tercer WTA 1000, la categoría más importante de los torneos después de los cuatro Grand Slams, tras sus victorias en Cincinnati en 2023 y Pekín en 2024. Este año perdió las dos finales que disputó: en Madrid y Roma, ambas en tierra. Pegula, por su parte, lograría su cuarto WTA 1000 tras Guadalajara (2022) , Montreal (2023) y Toronto (2024).

Gracias a sus resultados en Wuhan, Pegula ya tiene asegurada su participación en las Finales WTA, torneo que reunirá a final de temporada a las och mejores raquetas de la temporada en Riad. En los duelos entre ambas, Pegula ha sumado cuatro victorias frente a Gauff, con solo dos derrotas.

El choque decisivo dominical está fijado para las 07:30, hora paraguaya. AFP