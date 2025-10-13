Pegula se sitúa quinta de la clasificación de la WTA

Redacción deportes, 13 oct (EFE).- La estadounidense Jessica Pegula, que este domingo perdió la final del torneo de Wuhan (China) ante su compatriota y amiga Coco Gauff, se ha situado en la quinta posición de la clasificación de la WTA, que sigue liderada por la bielorrusa Aryna Sabalenka.