Pegula consigue la antepenúltima plaza para Finales WTA

Será la cuarta participación de Jessica Pegula en el torneo en el que fue subcampeona en 2023, tras caer ante la polaca Iga Swiatek, y se unirá a las ya clasificadas Aryna Sabalenka (#1, Bielorrusia), Swiatek (#.2) y a sus compatriotas Coco Gauff (#3), Amanda Anisimova (#4) y Madison Keys (#7).

Faltan solamente dos plazas. Estados Unidos tendrá cuatro representantes en las Finales por primera vez desde 2002, cuando se clasificaron seis: Serena Williams, Venus Williams, Jennifer Capriati, Mónica Seles, Lindsay Davenport y Chanda Rubin.

Pegula está teniendo una temporada destacada, con un triplete de títulos en las tres superficies, y con la increíble cifra de seis finales disputadas, siendo el Masters 1000 de Wuhan la última (derrota ante Gauff).

También lograron una plaza para las Finales de Riad la pareja de dobles formada por la taiwanesa Hsieh Su-Wei y la letona Jelena Ostapenko, quienes debutarán en el torneo.

Se sumaron a los tándems ya confirmados de Katerina Siniakova/Taylor Townsend (CHE/USA), Sara Errani/Jasmine Paolini (ITA), Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (CAN/NZ), Veronika Kudermetova/Elise Mertens (RUS/BEL) y Mirra Andreeva/Diana Shnaider (RUS). EFE