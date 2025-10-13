Ranking ATP: Alcaraz se afianza en el #1 y Vacherot da el gran salto

Jannik Sinner defendía título en Shanghái, por lo que su derrota en tercera ronda se tradujo en la pérdida de 950 puntos y distanciarse del líder español Carlos Alcaraz en 1.340 puntos.

Lea más: Vacherot completa su cuento de hadas

El gran cambio en esta última clasificación es el salto que dan los dos finalistas de Shanghái. Valentin Vacherot, que el domingo se convirtió en el tenista con ranking más bajo en ganar nunca un Master 1000 (los torneos de mayor importancia tras los Grand Slams), pasa del puesto 204 al 40 tras conquistar el primer título de su hasta ahora modesta carrera.

El francés Arthur Rinderknech, que curiosamente es primo hermano del monegasco, avanza 26 posiciones para colocarse en el puesto 28. Para ambos es hasta ahora la mejor clasificación que nunca han ocupado en el ranking ATP.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las posiciones al 13 de octubre:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.340 puntos

2. Jannik Sinner (ITA) 10.000

3. Alexander Zverev (GER) 5.930

4. Taylor Fritz (USA) 4.645

5. Novak Djokovic (SRB) 4.580

6. Ben Shelton (USA) 4.100

7. Alex De Miñaur (AUS) 3.935

8. Lorenzo Musetti (ITA) 3.645 (+1)

9. Jack Draper (GBR) 3.590 (-1)

10. Karen Khachanov (RUS) 3.190

11. Holger Rune (DEN) 3.090

12. Casper Ruud (NOR) 2.945

13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.905

14. Daniil Medvedev (RUS) 2.610 (+4)

15. Andrey Rublev (RUS) 2.560 (-1)

16. Alexander Bublik (KAZ) 2.430 (+1)

17. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (+2)

18. Tommy Paul (USA) 2.360 (-3)

19. Jakub Mensik (CZE) 2.265 (-3)

20. Alejandro Davidovich (ESP) 2.260

21. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.135

... 42. Jaume Munar (ESP) 1.208 (-1)

44. Sebastián Báez (ARG) 1.155 (-2)

45. Joao Fonseca (BRA) 1.129 (-2)

50. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.053 (-5)

57. Roberto Bautista (ESP) 960 (-1)

63. Tomás Etcheverry (ARG) 880 (-5)

68. Francisco Comesaña (ARG) 867 (-6)

73. Alejandro Tabilo (CHI) 826 (+1)

85. Mariano Navone (ARG) 730 (+1)

87. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 727

89. Pedro Martínez (ESP) 718 (-16)

100. Thiago Agustín Tirante 645 (-3)

AFP