Struff se cita con Khachanov, campeón y primer favorito

Struff se sostuvo en los veinticinco golpes ganadores para dar la vuelta a su desventaja ante el norteamericano al que venció por tercera vez en otros tantos enfrentamientos.

El que gane del choque entre el germano y Khachanov será el rival en cuartos del francés Corentin Moutet, octavo cabeza de serie, que superó al kazajo Alexander Shevchenko.

Una de las sorpresas de la sesión la dio el húngaro Fabian Marozsan que ganó al estadounidense Brandon Nakashima, quinto cabeza de serie, por 7-6 (5) y 6-1 y se situó entre los ocho mejores del torneo.

Espera rival el europeo que jugará contra el que gane del duelo entre el australiano Adam Walton y el ruso Daniil Medvedev, segundo favorito.

En segunda ronda también espera el italiano Luciano Darderi, cuarto cabeza de serie, que jugará contra el japonés Shintaro Mochizuki que con un doble 6-4 venció al francés Arthur Cazaux.

Sin embargo, avanzó el norteamericano Alex Michelsen que reafirmó su condición de sexto favorito pero aprovechó las limitaciones del local Belbit Zhukayer, al que ganó por 6-2 y 6-3 para citarse con el australiano Aleksander Vukic.

Fuera del torneo quedó el canadiense Gabriel Diallo, superado en tres sets por el australiano James Duckworth 7-6 (3), 6-7 (1) y 6-4. Jugará contra el italiano Flavio Cobolli, tercer cabeza de serie, que ganó al oceánico Rinky Hijikata por 6-4 y 7-5. EFE