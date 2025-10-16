Tenis

Paolini y Rybakina acceden a cuartos de final

La italiana Jasmine Paolini y la kazaja Elena Rybakina hicieron valer su condición de cabezas de serie para meterse este jueves en cuartos de final del torneo de Ningbo, de categoría WTA 500.

16 de octubre de 2025 - 14:24
Elena Rybakina, clasificada a cuartos de final en Ningbo, China.
Jasmine Paolini y kazaja Elena Rybakina se impusieron sobre la rusa Veronika Kudermetova y a la ucraniana Dayana Yastremska, respectivamente.

Paolini venció a Kudermetova 6-2 y 7-5, mientras que Rybakina tuvo que esforzarse más para doblegar a Yastremska, al necesitar el tercer set (6-4, 6-7 y 6-3).

La italiana, segunda cabeza de serie, y la kazaja, tercera, son ahora las favoritas después de que la número uno del torneo, la rusa Mira Mirra Andreeva perdiera ayer, miércoles, en octavos frente a la china Zhu Lin.

Los otros dos partidos de octavos de la jornada se inclinaron a favor de la rusa Yekaterina Aleksandrova, que derrotó por un doble 6-3 a las china Yuan Yue, y de la estadounidense Kessler McCartney, que se deshizo de la también rusa Liudmila Samsonova por 7-6 (5) y 6-1. EFE