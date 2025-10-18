Auger Aliassime acaba con el sueño de Collignon

El norteamericano Félix Auger Aliassime reafirmó el gran momento de temporada por el que atraviesa y acelera hacia las Finales ATP, a las que todavía aspira.

Lea más: Moutet y Medvedev, finalistas en Almaty

Una hora y 46 minutos tardó Auger Aliassime en dejar fuera del torneo a Raphael Collignon, que disputaba su primera semifinal ATP con la idea de convertirse en el primer finalista belga del torneo.

Pero Collignon, que eliminó al español Alejandro Davidovich, #20 del mundo, decayó en el segundo set y tras perder su saque no pudo equilibrar la situación y alargar el enfrentamiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Auger Aliassime alcanzó su decimonovena final ATP, de las que ha ganado 7, la undécima en pista cubierta y la primera desde Dubái en febrero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El canadiense, que acumula 40 victorias en la temporada, se medirá al checo Jiri Lehecka, que volvió, por segundo año seguido, a la final del torneo de Bélgica que este año se disputa en Bruselas, tras vencer, gracias a dos desempates, al francés Giovanni Mpetshi Perricard por 7-6 (3) y 7-6 (7).

Tardó hora y media en cerrar la presencia en su sexta final, la tercera de 2025 tras la de Brisbane, que ganó, y la de Queens, que perdió. El checo, de 23 años, afronta un nuevo intento de adjudicarse el torneo que el pasado año le arrebató, en Amberes, el español Roberto Bautista. EFE