Rybakina y Alexandrova definirán el título en Ningbo

Más allá de su victoria por 6-3 y 6-2 ante Jasmine Paolini (#8), Elena Rybakina (#9) suma buenos puntos de cara a la lucha por entrar en las Finales WTA, el torneo que reunirá a las ocho mejores tenistas de la temporada en Riad la primera semana de noviembre.

En caso de derrotar a Ekaterina Alexandrova en la final, Rybakina se situará a un puñado de puntos de Paolini y de la rusa Morra Andreeva, 7º y 8ª clasificadas en el ranking basado en los resultados de 2025 y que determina las tenistas que jugarán en Riad.

Para este torneo ya hay seis jugadoras clasificadas: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula y Madison Keys.

Resultados de las semifinales:

Ekaterina Alexandrova (RUS) derrotó a Diana Shnaider (RUS) 6-3 y 6-4.

Elena Rybakina (KAZ) a Jasmine Paolini (ITA) 6-3 y 6-2. AFP