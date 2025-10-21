Brasileño Fonseca, con debut triunfal en Basilea

El joven tenista de 19 años, Joao Fonseca, viene de caer en la primera ronda del ATP 250 de Bruselas (Bélgica) ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp (82) , y no vive su mejor momento en un circuito en el que aún no ha encontrado la regularidad.

En el primer set solventó sin problemas sus juegos al servicio, al igual que Perricard, ya que ninguno de los dos forzó ninguna bola de rotura.

Tuvo que llegar el ‘tie break’ para deshacer la igualdad, y fue el brasileño el que se impuso por la mínima (8-6) . La dinámica y los ánimos le permitieron a Fonseca ponerse 3-0 arriba en la segunda manga, ante un francés debilitado y con menos energías.

A Perricard se le hizo cuesta arriba defender su servicio mientras que el de Río de Janeiro se mantuvo firme hasta el final y cerró el set con un 6-3. EFE