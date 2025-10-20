Tenis: Zoe Doldán se corona en España

El torneo forma parte del IBP Tenis Series, circuito que organiza la Fundación Blanco Paris y este eslabón fue en Nules, Castellón.
La paraguaya se impuso con autoridad por doble 6/2 a la alicantina Capeti, en 1:10 hora.
En el rubro masculino se coronó el francés Thomas Giménez (19) ganando por doble 6/2 al español Carlos Martinavarro.
Mia Mora campeona.
La paraguay Mia Valentina Mora Da Silva (16) se consagró campeona en dobles en el Torneo Cóndor de Plata en el Country Club Cochabamba de Bolivia.
Mía compartió cancha con la chilena Catalina Porré en dobles Sub 16, en el certamen de Grado 1.