Copa Davis: Renuncia de Sinner genera polémica en Italia

Cuando Filippo Volandri, capitán italiano, anunció que Jannik Sinner no “presentó disponibilidad” para la Copa Davis, en Italia se generó un terremoto de reacciones que copó los principales medios de comunicación y las redes sociales.

Su tenista, máxima figura junto al español Carlos Alcaraz en el circuito ATP, no acudirá a defender la “Ensaladera”. El motivo, tal y como explicó el propio Sinner desde Austria, donde jugará el ATP 500 de Viena, es para preparar bien Australia, donde defiende título y puntos.

“He ganado la Copa Davis dos veces. Mi equipo y yo hemos tomado esta decisión porque la temporada al final del año es muy larga y necesito una semana extra de descanso para empezar antes la preparación. El objetivo es volver con fuerza en Australia” , declaró en rueda de prensa.

“En los últimos dos años no he llegado en las mejores condiciones (a Australia) porque había poco tiempo, así que hemos tomado esta decisión”, añadió.

Según el reglamento de la federación Internacional de Tenis (ITF), se puede modificar un máximo de tres convocados hasta las 11:00 horas del día anterior al inicio de los partidos de la Final a 8, es decir, del lunes 17 de noviembre.

Hay quien en Italia no comparte su decisión, como Adriano Panatta, histórico tenista italiano, ganador de Roland Garros en 1976. “Nunca hubiera renunciado a la Davis, y si alguien del equipo lo hubiera hecho, habrían sido los compañeros y el capitán, antes incluso que la federación, quienes habrían pedido explicaciones de la forma más dura posible. Pero eso nunca sucedió”, atizó en declaraciones al “Corriere della Sera”.

“Pero la Davis era el centro de nuestros planes, las demás opciones giraban en torno a ella. Hoy ya no es así”, añadió.

El presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FIPT), defendió en este caso a Sinner. “Entendemos y respetamos la decisión de Jannik, que sin embargo nos resulta muy dolorosa, al final de una temporada larga e intensa, en la que ha demostrado una vez más ser un referente extraordinario para todo el movimiento tenístico italiano”, expresó.

“Estamos seguros de que pronto volverá a vestir la camiseta italianal con la misma pasión y determinación de siempre”, añadió.

Italia comenzará el torneo el 19 de noviembre, contra Austria. Dos días después, en las hipotéticas semifinales, en caso de superar a los austríacos, se medirá al ganador del duelo entre Francia y Bélgica por un puesto en la final. Justo antes de la Copa Davis, se disputará también en Italia, en Turín (norte), las Finales ATP, torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del circuito y en el que se espera la presencia del italiano. EFE