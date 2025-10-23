Zverev avanza con paso firme a cuartos de final

Alexander Zverev, que fue campeón en la capital austriaca en 2021, no está teniendo un buen cierre de 2025, tras su precipitada derrota en el Masters 1000 de Shanghái ante el finalista francés Arthur Rinderknech (27) y ante el ruso Daniil Medvedev en el ATP 500 de Pekín en cuartos de final.

Un año con más sombras que luces para el tenista de Hamburgo, que ejerce como segundo favorito en el torneo vienés en un lado del cuadro a priori asequible, y con la vista puesta en el italiano Jannik Sinner, primer cabeza de serie y posible rival en una hipotética final.

Ante Arnaldi, Sacha Zverev hizo los deberes con su saque, con un sólido 90 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y sin ceder ni una sola bola de ‘break’ en el primer set.

Igual de cómodo estuvo en la segunda manga, en la que consiguió una rotura tempranera (tercer juego) para mandar en los siguientes juegos y obligar al italiano a ‘morir’ por cada punto, algo insuficiente ante la solidez del germano, que volvió a cerrar el set con un 6-4. Su duelo ante Griekspoor en la pista dura cubierta de Viena será este viernes. EFE