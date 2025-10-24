Alcaraz aterriza en París para el Masters 1000

El #1 del mundo, Carlos Alcaraz, que estuvo acompañado de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, se ejercitó en la nueva pista central contra el ruso Karen Khachanov, ganador de este torneo en 2018.

Lea más: Zverev, cuarto clasificado a las Finales ATP

El Masters 1000 de París, que hasta la pasada edición se disputaba en la pista multiusos de Bercy, se traslada al Arena de La Defénse, una estructura polifacética que durante los pasados Juegos de París albergó las pruebas de natación.

De esta forma, el nuevo recinto gana en capacidad y permite tener más pistas para disputar el último Masters 1.000 del año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alcaraz conocerá esta tarde el resultado del sorteo que tendrá lugar en las mismas instalaciones. El italiano Jannik Sinner, #2 del mundo, solo podrá cruzarse en su camino en la final, que tendrá lugar el 2 de noviembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sorteo deparará, sin embargo, su hipotético rival en semifinales, que puede ser el alemán Alexander Zverev, ganador de la pasada edición, o el estadounidense Taylor Fritz.

El serbio Novak Djokovic, que con siete triunfos ostenta el récord de victorias en el torneo, no participará por segundo año consecutivo. El español tratará de sumar en la capital francesa su noveno título de la temporada, el cuarto de categoría Masters 1000, lo que le garantizaría acabar el año como #1 del mundo por segunda vez en su carrera, tras 2022.

Tras su victoria en el torneo de Tokio, Alcaraz renunció a participar en el Masters 1000 de Shanghái por unas molestias en el tobillo. EFE