Estadounidense Li se corona en Guangzhou

En su tercera final del año, tras las de Cleveland y Singapur, Ann Li, que partía como cabeza de serie #2, sumó el segundo título en su trayectoria como profesional después del que consiguiera en 2021 en Tenerife, tras su victoria en dos mangas sobre la neozelandesa Lulu Sun.

El partido estuvo reñido en el primer set, en el que ambas jugadores mantuvieron su servicio, por lo que desembocó en el desempate, en el que la estadounidense estuvo más certera al ganarlo 8-6.

En la segunda manga, Sun, 116 en el ranking mundial, perdió sus dos primeros saques, lo que situó a Li con 3-0 de ventaja y, aunque perdió su saque en el siguiente, aguantó la ventaja hasta cerrar el partido con un 6-2. EFE

