Sinner logra su cuarto trofeo del año de remontada

Jannik Sinner, que partía como principal cabeza de serie, tuvo que emplearse a fondo para derrotar a Alexander Zverev y de soportar algunas molestias en la parte trasera del muslo durante el tercer set que le hicieron cojear ligeramente en algunos momentos del juego.

Tras ganar este año dos grandes, en Australia y Wimbledon, y en Pekín el pasado 1 de octubre, el tenista italiano repitió su triunfo en Viena de hace dos años para afrontar con la moral alta el Masters 1000 de París, el último de este curso, que comienza esta semana con la participación del español Carlos Alcaraz, donde tiene opciones matemáticas de arrebatarle el número uno del mundo.

Con la de este domingo, son ya 22 los títulos de Sinner en su carrera, además de convertirse en el primer jugador que juega en ocho finales seguidas en el circuito desde que Novak Djokovic lo hiciera hace una década. EFE

