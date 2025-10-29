Argentino Cerúndolo apunta a Sinner

Francisco Cerúndolo tratará de superar la tercera ronda del torneo por primera vez en su carrera contra el ganador del duelo entre el gran favorito, el italiano Jannik Sinner, y el belga Zizou Bergs.

Lea más: Alfaro y el diagnóstico del fútbol paraguayo

El argentino, actual 21 del ranking, gestionó bien su entrada en el partido, pero sufrió un apagón en el segundo set, cuando se mostró menos incisivo para contrarrestar el juego del serbio, muy sólido en sus puntos de servicio y que salvó hasta cuatro bolas de rotura.

Le bastó para apuntarse el parcial y forzar el duelo a un tercero, en el que de nuevo Cerúndolo recuperó el hilo de su tenis, cobró una buena ventaja de 5-2 y llegó a tener una bola de partido.Pero ahí de nuevo tuvo otra desconexión, multiplicó los fallos, lo que permitió a Kecmanovic reengancharse al duelo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El serbio se apuntó tres juegos consecutivos y dispuso de dos pelotas para encadenar un cuarto, lo que le habría dejado en disposición de sacar para completar la remontada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La reación de Cerúndolo, bien asentado en su servicio, lo evitó y forzó el juego de desempate, en el que el serbio decayó con el servicio, permitiendo al argentino asestarle una tercera derrota en otros tantos duelos.

Con esta victoria, Cerúndolo, que ganó en primera ronda al bosnio Damir Dzumhur, iguala su actuación en las dos últimas ediciones del último Masters 1000 del año, donde nunca ha superado la tercera ronda.

Conseguirlo puede suponer enfrentarse a un Sinner que ha demostrado un gran poderío en torneos bajo techo. El italiano, que el pasado domingo se apuntaba la final de Viena, le ha ganado en tres de los cinco duelos entre ambos, el último este mismo año en el Masters 1.000 de Roma, donde regresó a la competición tras purgar una sanción por dopaje. EFE