Marcos Giron elimina a Pedro Martínez y Etcheverry supera la primera ronda

Giron, que llevaba tres derrotas seguidas, en Bruselas, Bastad y París, tardó hora y media en sumar su primera victoria desde que el 13 de octubre ganó al italiano Matteo Bellucci y se situó en segunda ronda, igual que el argentino Tomas Martín Etcheverry y el alemán YanniK HAnfmann.
En un duelo sin precedentes, Giron acentuó la trayectoria de derrotas de Martínez, que dentro de dos semanas acudirá a la cita del equipo español para disputar las Finales de la Copa Davis.
El partido que ganó ante Holger Rune el pasado 14 de septiembre en la eliminatoria contra Dinamarca fue su último triunfo.
En el circuito ATP, Martínez no celebrar una victoria desde que superó al belga David Goffin en el primer tramo de Winston Salem, en agosto pasado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Pedro Martínez, que tiene su mejor actuación en este 2025 en las semifinales que logró en Buenos Aires, se despidió de Atenas. Giron progresa a segunda ronda y se medirá a su compatriota Brandon Nakashima, cuarto favorito.
Etcheverry consiguió un triunfo de mérito ante el estadounidense Mackenzie McDonald, por 6-7 (5), 7-6 (3) y 6-3, y se citó con el francés Alexandre Muller, quinto cabeza de serie, en segunda ronda.
También avanzó el alemán Yannick Hanfmann, que superó al búlgaro Ivan Ivanov por 6-4 y 6-2, y se enfrentará al checo Vit Kopriva en el siguiente partido.