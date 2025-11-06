Djokovic, semifinalista en Atenas

Novak Djokovic, de 38 años, jugará el viernes contra el estadounidense Marcos Giron (#72) o contra el alemán Yannick Hanfmann (#117), procedente del cuadro de clasificación.

El serbio ya está clasificado al Masters ATP (9-16 de noviembre en Turín), aunque no ha confirmado su participación.

En Atenas, Djokovic aspira a lograr un 101º título en el circuito principal, lo que le acercaría a los 103 trofeos de Roger Federer y a los 109 del estadounidense Jimmy Connors.

Este 2025 solo ha añadido a su palmarés el ATP 250 de Ginebra, sobre tierra batida. Por su parte, el italiano Lorenzo Musetti (#9) también avanzó a semifinales en la capital griega luego de ganar 6-2, 6-2 al francés Alexandre Müller (#43).

Musetti, que todavía está en liza para lograr disputar el Masters de final de temporada, necesita ganar en Atenas para hacerse con el último boleto al torneo que enfrenta a los ocho mejores tenistas del año. De momento, en semifinales, se enfrentará al estadounidense Sebastian Korda (#52).

Resultados de cuartos de final

Novak Djokovic (SRB) derrotó a Nuno Borges (POR) 7-6 (7/1) y 6-4.

Sebastian Korda (USA) a Miomir Kecmanovic (SRB) 6-3 y 6-2.

Lorenzo Musetti (ITA) a Alexandre Muller (FRA) 6-2 y 6-4. AFP