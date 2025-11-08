Musetti rescata el revés a una mano en la Copa de Maestros

La pasada edición, la de 2024, fue la primera de la historia sin revés a una mano por la ausencia del griego Stefanos Tsitsipas.

Entre las ocho mejores raquetas del circuito no había una con revés a una mano, un golpe histórico pero cada vez en un mayor desuso, casi condenado a desaparecer en un tenis tan físico, tan potente, como el actual.

En 2025, vuelve a estar presente. Lolo Musetti, que perdió en la final del ATP 250 de Atenas al serbio Novak Djokovic y quedó condenado a ser el primer reserva, acabó entrando en el cuadro principal después de que Djokovic, a su 38 años, máximo ganador de la Copa de Maestros (7) decidiera dar por terminado su año con un título.

El italiano es la salvación de uno de los golpes más especiales.Porque ni el español Carlos Alcaraz ni el italiano Jannik Sinner lo utilizan. Ni el alemán Alexander Zverev. Tampoco los Taylor Frtiz, Ben Shleton, Alex de Miñaur y Félix Auger-Aliassime que completan la edición. Todos a dos manos.

La pasada edición fue especialmente cruel en este sentido, pues los dos reservas, Stefanos Tsitsipas y el búlgaro Grigor Dimitrov, se quedaron a un paso de salvar la papeleta. Musetti es la gran esperanza del revés a una mano en la Copa de Maestros.

El golpe desapareció incluso del top-10 del ranking en 2024 hasta que llegó el italiano para rescatarlo. El de Carrara es una suerte de heredero, en este sentido, del suizo Roger Federer y del austriaco Dominic Thiem, ya retirados; y del suizo Stan Wawrinka o el francés Richard Gasquet.

En definitiva, el revés a una mano, ese golpe que dotó al tenis de una belleza estética superior, está de vuelta, al menos por ahora y gracias a Musetti, en el torneo que reúne a los mejores del circuito entre el 9 y el 16 de noviembre en Turín. EFE