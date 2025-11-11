Masters ATP: Fritz elogia a su verdugo Alcaraz

“Es muy rápido. Es muy bueno anticipándose. Yo golpeaba las pelotas, cuando tenía esos golpes fáciles, en ambas direcciones. Se anticipa bien y tal vez pueda ver por cómo me coloco dónde voy a golpearla”, señaló Taylor Fritz en rueda de prensa, tras su caída contra Alcaraz.

“Elige el lado correcto muchas veces. No sé si ha habido algún partido en el que alguien haya elegido más veces el lado correcto en los golpes cortos contra mí. Por eso digo que no puede ser solo suerte. Se mueve muy bien y anticipa muy bien. Estoy seguro de que anticipó muchos de los golpes”, añadió.

Fritz puso contra las cuerdas al español, que resistió y sacó su mejor tenis en el tercer set para cerrar sus segunda victoria en Turín, donde está a un paso de las semifinales y a una sola victoria de asegurarse terminar el año como #1 del mundo.

“Para ser sincero, en muchas de esas pelotas cortas, intenté variar. A veces fui a por lo que me parecía el golpe más obvio. A veces a por lo que me parecía el golpe menos obvio para él. Parecía estar ahí siempre... ”, insistió. EFE