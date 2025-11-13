Abierto de Uruguay: Dani Vallejo, contra el ecuatoriano Guillén Meza

En la primera jornada de encuentros enmarcados en los octavos de final del mencionado certamen, los cuatro deportistas, Román Burruchaga, Mariano Navone, Gustavo Heide e Ignacio Buse ganaron los enfrentamientos que disputaron en el Carrasco Lawn Tennis de Montevideo y comenzaron a pensar en los partidos que jugarán el próximo viernes.

Heide eliminó al estadounidense Emilio Nava tras vencerlo con remontada incluida por 4-6, 7-5 y 6-4, al tiempo que Navone también dio vuelta un resultado adverso y se impuso al italiano Marco Cecchinato por 3-6, 6-0 y 6-4.

Buse derrotó en tres sets al lituano Vilius Gaubas por 6-2, 2-6 y 7-6, mientras que Burruchaga fue quien sentenció más rápido su juego al vencer a su compatriota Facundo Mena por 7-5 y 6-4.

Este jueves, los cuartos de final seguirán con otros cuatro partidos, en los que el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza se medirá con el paraguayo Daniel Vallejo, tras haber dejado por el camino al primer cabeza de serie del Abierto de Uruguay 2025, Sebastián Báez.

El local Franco Roncadelli enfrentará al chileno Marcelo Barrios, el argentino Álex Barrena se pondrá cara a cara con el también chileno Cristian Garín y el español Carlos Taberner chocará con el checo Zdenek Kolar.

La edición 24 del Abierto de Uruguay dará al campeón 100 puntos para el ránking, mientras que el finalista se llevará 60. Asimismo, repartirá 160.000 dólares en premios.

El Abierto de Uruguay, que comenzó a disputarse en 1998, contó con destacadas participaciones a lo largo de su historia, entre estas las de los argentinos Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro y Diego Schwartzman; el español Tomás Ventura; y el brasileño Thomaz Bellucci, ganadores en distintos años. El uruguayo Pablo Cuevas es el único tenista que ha ganado tres veces el título (2009, 2014 y 2017). EFE