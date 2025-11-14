Finales ATP: Auger-Aliassime, el último en pasar a semifinales

Carlos Alcaraz, flamante #1 del año, jugará su partido en el segundo turno, no antes de las 19:30 GMT. Llega con pleno de victorias en fase de grupos y mandando en el enfrentamiento directo contra Félix Auger-Aliassime por cuatro victorias a tres derrotas.

El canadiente Auger-Aliassme se clasificó este viernes al superar a Zverev 6-4 y 7-6 (3). Abrirán el sábado Sinner y De Miñaur.

El italiano mantiene el pleno de victorias desde que comenzara la edición de 2024 (8 seguidas) y no encajó set en ninguna de ellas.

El australiano se clasificó esta edición gracias a su primera victoria en este torneo.Sinner lidera el cara a cara entre ellos con un apabullante 12 a 0. La final se disputará el domingo. Sinner defiende la corona de 2024 y Alcaraz nunca pasó de semifinales. EFE