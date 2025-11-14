Sinner también apuesta por una Davis cada dos años

La reflexión de Jannik Sinner llegó después de la renuncia de Lorenzo Musetti, la segunda en el equipo italiano tras la suya propia, además de unas palabras similares del español Carlos Alcaraz al respecto.

También el presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi, sugirió este mismo jueves la posibilidad de convertir la Davis en una Copa del Mundo cada dos años. “Creo que con este calendario, es difícil que la Copa Davis reúna cada año reúna los mejores jugadores del mundo de todos los países”, dijo Sinner en rueda de prensa en Turín, donde ganó al estadounidense Ben Shelton para mantener el pleno en las Finales ATP.

“Lo que me gustaría, lo que podría ver potencialmente en el futuro, es tener la Copa Davis a lo largo de dos años, para que también se puedan organizar las semifinales a principios de año y la final a finales de año” , apuntó.

Sinner abogó por una Copa del Mundo del tenis en la que cada nación juegue en casa del rival y luego en la propia. “Ahora, si se juega en Bolonia, hay un enfrentamiento Australia contra Estados Unidos y por supuesto que habrá espectadores. No estoy diciendo eso. Pero al mismo tiempo, ¿por qué no convertirlo en una verdadera competición de la Copa Davis?”, instó.

“Por desgracia, nunca he jugado la Copa Davis, la verdadera Copa Davis, donde se juega fuera, en Argentina o en Brasil, donde todo el estadio no es que esté en tu contra, sino a favor del otro equipo. Creo que eso es la Copa Davis”, añadió.

El italiano, ganador de las dos últimas ediciones, explicó que le gustaría que en dos años se convirtiera en este tipo de modelo para hacerlo más atractivo. “Puede ocurrir que Australia juegue contra Estados Unidos el año que viene, quizá en Bolonia. No tienes esa sensación de la Copa Davis. Eso es lo único. Me gustaría que dentro de dos años, esa competición se celebrara cada dos años, para poder organizar grandes partidos con grandes sedes. Eso lo haría aún más grande”, finalizó. EFE