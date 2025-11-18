Moutet: “Me siento un payaso”, tras perder en Copa Davis

Francia fue eliminada en los cuartos de final de la Copa Davis por Bélgica, que ganó los dos envites de individuales.

La eliminatoria comenzó de cara para los galos, que se colocaron 6-2 en el primer set del primer duelo gracias a Corentin Moutet. Sin embargo, conocido por su peculiar manera de jugar, cometió uno de los errores del torneo ya en el primer duelo.

En el segundo set y un marcador de 6-5 favorable a Collignon, intentó hacer un punto de fantasía, un amago de mate para dejar botar la pelota y golpearla después entre las piernas que le salió mal, porque no calculó bien y le botó directamente en un pie.

Después de esa acción, el partido se le escapó. Collignon empezó a crecer y quebró en ese mismo juego para alargarlo a la tercera manga, en la que reinó la igualdad hasta que, de nuevo con 6-5 a favor de Collignon, perdió una ventaja de 40-15.

De hecho, el último punto del duelo ni siquiera se disputó. Una doble falta regaló la victoria a los belgas, que accedieron a semifinales tras la victoria de Zizou Bergs sobre Arthur Rinderknech. “¿Qué puedo decir? Lo he hecho muchas veces. La gente decía que era un genio cuando lo hacía. Ahora probablemente dirán que soy un payaso. Así es como me siento ahora mismo” , reconoció en rueda de prensa Moutet.

“Estaba muy tenso en este partido. Creo que por eso lo hice. Es difícil tomar la decisión correcta, aunque a la gente le parezca bastante estúpido hacer este golpe. Incluso a mí mismo. No sé qué decir. Era un punto importante. Habría sido mucho más inteligente rematar con una volea. Si tuviera que volver a jugarlo, lo haría de otra manera, sin duda”, añadió.

Moutet, sin embargo, intentó quitarle importancia a lo sucedido: “Es fácil criticar cuando no sale bien y decir que es un gran golpe cuando lo consigo. Así que intento no ser demasiado duro conmigo mismo. Pero podría haber tomado decisiones mucho mejores en ese golpe”.

“Hay que hacerlo bien en los primeros partidos, quiero decir, cuando el capitán confía en ti y te selecciona para el partido. Así que sí, estoy bastante decepcionado con mi rendimiento de hoy. Ojalá hubiera podido hacerlo mejor”, finalizó. EFE