Tenis: Salisbury, seis veces campeón de Grand Slam, anuncia descanso por ansiedad

“He tenido palpitaciones en el corazón que me provocaban la sensación de que me latía por todos lados. Sientes que tu cuerpo está un poco tembloroso, casi como si estuviera vibrando”, explicó el actual #10 del mundo, Joe Salisbury, que fue finalista el domingo de las Finales de la ATP con Neal Skupski, en una entrevista con BBC Sport.

Lea más: Los mejores del mundo dejan huérfana a la Copa Davis

Salisbury, de 33 años, subcampeón de Roland Garros y el US Open esta temporada, explicó que no planea regresar a la competición antes de abril y confesó que estos síntomas no son nuevos, pero sí más intensos que en 2024, a pesar de haber continuado compitiendo a un alto nivel.

“No diría que afectó mucho mi tenis, pero sí me pasó factura mentalmente. Muchos torneos no los he disfrutado”, aseguró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El tenista, que en 2022 se convirtió en el segundo británico de la historia en encabezar la clasificación mundial de dobles, subrayó que durante este tiempo va a desconectar por completo del tenis y remarcó que, cuando regrese, le gustaría volver a jugar con Skupski, quien competirá junto al estadounidense Christian Harrison a partir de enero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Me gustaría volver a jugar con Neal cuando regrese, pero dependerá de cómo le vaya. Si sigue con su pareja, buscaré otra opción”, apuntó.

Salisbury se suma a una lista creciente de jugadores que han puesto el foco en la salud mental como Naomi Osaka, Amanda Anisimova y la española Sara Sorribes, que esta semana volvió a las pistas. “No me importa que la gente lo sepa. Estoy seguro de que muchos están lidiando con lo mismo. Todo esto me ha hecho más fuerte mentalmente”, añadió. EFE